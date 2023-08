Driessen haalt wéér keihard uit naar Mislintat: ‘Dan weet de man helemaal niets over…’

Valentijn Driessen heeft zich weinig aangetrokken van de kritiek van Sven Mislintat aan het adres van De Telegraaf. Volgens de directeur voetbalzaken van Ajax was de ochtendkrant te kritisch en vooral op de persoon gericht, toch verandert de toon van Driessen niet. De journalist heeft zich dinsdag namelijk weer uiterst kritisch getoond over Mislintat.

In een video bij De Telegraaf gaat Driessen opnieuw los over Mislintat, die aanwinst Josip Sutalo een ‘echte Ajax-verdediger’ noemde. “Dan weet de man helemaal niets over het verleden van Ajax”, brieste de journalist. “Er zijn nogal wat verdedigers geweest. Rijkaard. Recenter De Ligt. Dat zijn echte Ajax-spelers voor achterin. Barry Hulshoff. Dat komt omdat deze man totaal niet weet wat Ajax voorstaat.”

Dat is de reden volgens Driessen waarom zulke dingen worden geschreven over de kersverse aanwinst Sutalo. “En het is om de achterban te paaien”, vervolgt Driessen. “De achterban ziet er nog wat weinig kwaads in wat er bij Ajax allemaal gebeurt. Gelijk tegen Excelsior. Er worden aankopen gedaan waar je niet vrolijk van wordt. Het wordt allemaal gepikt. De lat ligt een stuk lager dan vroeger.”

Driessen vindt Sutalo overigens wel een goede verdediger, maar de manier waarop het werd gebracht, was zijn inziens veel te positief. Over Ajax-verdediger Devyne Rensch is Driessen minder te spreken. “Het is al drie jaar geleden dat hij zijn beste wedstrijden speelde. Ik denk dat die Deen (Anton Gaaei) wel een kans maakt om te debuteren tegen Ludogorets”, aldus de journalist, die denkt dat Ajax zich wel plaatst voor de groepsfase van de Europa League.