'Een gigantisch bedrag voor zo'n middelmatige speler, dan ben je wel echt in paniek'

Edson Álvarez staat op het punt Ajax te verlaten. De Mexicaan leek in eerste instantie hard op weg naar Borussia Dortmund, maar dat zette zelf een streep door diens komst. Álvarez heeft met West Ham United desondanks een club uit een Europese topcompetitie te pakken. De winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen heeft met Ajax een akkoord bereikt over een bedrag van bijna 40 miljoen euro. Belachelijk veel geld, vindt Valentijn Driessen.

Het is geen verrassing dat Álvarez Ajax gaat verlaten. De verdedigende middenvelder had vorig jaar al de stap naar de Premier League kunnen maken, maar toen zette Ajax nog een streep door een transfer naar Chelsea. Bijna een jaar later zijn de Amsterdammers wel bereid mee te werken aan een vertrek van Álvarez, die speler van West Ham United wordt. De Noord-Londenaren hebben tientallen miljoenen euro’s over voor zijn komst. “Een gigantisch bedrag voor zo’n middelmatige speler, die bij Mexico op een gegeven moment ook nog op de bank zat”, stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

West Ham United is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe middenvelder. De ploeg van trainer David Moyes nam onlangs afscheid van Declan Rice. Álvarez wordt gezien als vervanger van de recordaankoop van Arsenal. “Dan ben je wel echt heel erg in paniek als West Ham zijnde. Ze wilden natuurlijk een speler van Chelsea (Connor Gallagher, red.), daar boden ze 45 miljoen euro voor, maar die is het niet geworden. Nu zijn ze uiteindelijk teruggekomen bij Álvarez. Ik vind het een bedrag wat die jongen in principe niet waard is”, zegt Driessen.

Zijn collega Mike Verweij, tevens Ajax-watcher, maakt de vergelijking met Feyenoord. De kampioen van Nederland nam al vroeg deze zomer afscheid van Orkun Kökçü. De middenvelder loodste Feyenoord als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017, maar vertrok voor niet meer dan 30 miljoen euro naar Benfica. “Je kunt je toch bijna niet voorstellen dat Kökçü voor dertig miljoen euro naar Benfica gaat en dat dit gewoon tien miljoen euro meer is?”, zegt Verweij over de aanstaande transfer van Álvarez.

De Mexicaan levert Ajax ook meer op dan het bedrag dat Feyenoord zal ontvangen voor Lutsharel Geertruida. De Rotterdammers zijn naar verluidt nagenoeg akkoord met RB Leipzig over een transfersom van minstens dertig miljoen euro. “Als je dat dan vergelijkt met Álvarez… Wie ik liever heb, Geertruida of Álvarez? Dan heb ik liever Geertruida”, aldus Driessen. Verweij lijkt toch nog iets van begrip te hebben voor het bedrag dat West Ham United gaat overmaken naar Ajax. “Nu moet ik wel zeggen, dat gold ook voor Timber… Hij was vorig seizoen niet de slechtste Ajacied en hetzelfde geldt voor Álvarez. Hij speelde best een redelijk seizoen. Maar dat hij misschien wel je beste speler is geweest, zegt ook wel iets over het seizoen van Ajax.”