Enorme misser van Reijnders tegen Barcelona: AC Milan verliest

FC Barcelona heeft dinsdagnacht met 0-1 gewonnen van AC Milan in een oefenwedstrijd in het Allegiant Stadium in Nevada. Een prachtig doelpunt van Ansu Fati in de 55ste minuut was voldoende voor Barcelona om de tour door de Verenigde Staten af te sluiten met een overwinning. Tijjani Reijnders miste een enorme kans op de gelijkmaker.

Het winnende doelpunt van Fati was een fraai, indraaiend schot in de verre hoek. Een kwartier voor tijd had Reijnders gelijk moeten maken na voorbereidend werk van Rafael Leão. De Nederlander stond helemaal vrij in het strafschopgebied, maar schoot tot zijn eigen ontsteltenis ver naast.

Ondanks de misser wordt Reijnders door fansites van Milan gezien als een van de uitblinkers. Zo krijgt hij van Milan News een 6,5 voor zijn optreden. "Heel elegant aan de bal. Hij kan een beetje van alles: ballen veroveren, simpele passes versturen, creatief handelen, naar voren komen... De connectie tussen Reijnders en zijn teamgenoten wordt beter. Dat was te merken aan kansen die hij kreeg in het strafschopgebied na passes van Ruben Loftus-Cheek en Rafael Leão", schrijft de website.

Milan News 24 en Planeta Milan kennen Reijnders ook een 6,5 toe en noemen hem in de kop als een van de uitblinkers. Hij was bij tijd en wijle in staat de wedstrijd 'te dicteren', maar 'krijgt een half punt minder vanwege de verprutste kans een kwartier voor tijd', aldus Planeta Milan. Sempre Milan kiest voor een 5,5 maar schrijft wel: "Afgezien van die misser speelde hij eigenlijk best goed."

Reijnders stond overigens negentig minuten op het veld bij Milan. Verder maakten alleen Leão en doelman Mike Maignan de wedstrijd af bij de ploeg van trainer Stefano Pioli Bij Barcelona speelde Frenkie de Jong de gehele tweede helft mee.

