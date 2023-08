Europees succes PSV heeft gevolgen voor Eredivisie: Eindhovenaren profiteren van vrij weekend

PSV kan zich vanaf zondag volledig richten op de dubbele ontmoeting met Rangers FC. In de play-offs van de Champions League moeten de Eindhovenaren zich alleen nog ontdoen van de Schotten om het hoofdtoernooi te bereiken. De KNVB steekt in die jacht de helpende hand toe.

Nederlandse clubs die zich via een of meerdere voorrondes moeten plaatsen voor een Europees toernooi kunnen kiezen voor een vrij weekend. Dat werd eerder al gedaan door Ajax, AZ en FC Twente. Zij hoeven tijdens speelronde drie ook niet in actie te komen. Dat geldt inmiddels dus eveneens voor PSV. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt verzet naar zaterdag 27 september en zal dan om 18.45 uur beginnen. Eigenlijk werd er op zaterdag 26 augustus (18.45 uur) gevoetbald.

Artikel gaat verder onder video

Het verplaatsen van de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead heeft ook gevolgen voor andere clubs. Op zaterdag 26 augustus zal de wedstrijd tussen NEC en RKC Waalwijk nu beginnen om 18.45 uur. Dat was 16.30 uur. Op zaterdag 27 september heeft ook het treffen tussen FC Twente en Vitesse en nieuwe begintijd. Er zou in De Grolsch Veste om 18.45 uur worden afgetrapt, maar dat is verplaats naar 20.00 uur.

PSV speelt aanstaande zaterdag (18.45 uur) een uitwedstrijd tegen Vitesse. Daarna kunnen de pijlen dus volledig worden gericht op het tweeluik met Rangers. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen wordt op dinsdag 22 augustus (21.00 uur) afgewerkt in Glasgow. Op woensdag 30 augustus (21.00 uur) staat de return in het Philips Stadion op de planning. Vorig seizoen ging PSV ten onder tegen Rangers.