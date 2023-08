Fabrizio Romano komt met opvallende onthulling: ‘Ajax en Brighton al sinds begin juli ‘geheim’ akkoord over Kudus’

Transferexpert Fabrizio Romano houdt de ontwikkelingen tussen Ajax en Brighton & Hove Albion over Mohammed Kudus nauwlettend in de gaten. In een YouTube-video van maandagmiddag is de Italiaan met een opmerkelijke onthulling gekomen. Hij vertelt dat beide clubs sinds begin juli al een ‘geheim’ akkoord hebben.

“Ajax en Brighton hebben sinds begin juli een ‘geheim’ akkoord voor Kudus”, begint Romano. “Sindsdien wachten beide clubs op de beslissing van de Ghanees, die zijn tijd wilde nemen met zijn besluit. Het is nu augustus, en Brighton wil graag het antwoord weten. De Engelse club wil weten of ze de deal in de komende uren kunnen sluiten of doorzetten”, gaat de doorgaans goed geïnformeerde journalist verder.

Dat Kudus persoonlijk nog niet rond is met Brighton was al langer bekend. Het is daarentegen opvallend dat Ajax en de Engelse club al sinds begin juli wél tot een akkoord kwamen. Destijds verschenen er nog nauwelijks geruchten rondom Kudus en The Seagulls. Het leek er zelfs op dat Chelsea de beste papieren had voor de aanvaller annex middenvelder.

Voetbal International meldde eerder vandaag dat Ajax binnen 48 uur duidelijkheid wil hebben over de transfer. Krijgen de Amsterdammers dat niet, moet Kudus blijven en kan hij alleen weg als er megabedragen op tafel worden gelegd. In de laatste oefenwedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund stond de Ghanees ‘gewoon’ aan de aftrap.