Fabrizio Romano kondigt volgende defensieve Ajax-versterking aan

Ajax presenteert op zeer korte termijn de volgende defensieve versterking, als we de doorgaans uitstekend ingevoerde journalist Fabrizio Romano mogen geloven. Volgens de Italiaan is de laatste horde genomen die een overgang van de Argentijn Gastón Ávila van het Belgische Antwerp naar de Amsterdammers nog in de weg kon staan.

Romano weet namelijk te melden dat Ávila dinsdag de medische keuring in Amsterdam heeft doorstaan. Daarmee lijkt de bevestiging vanuit de club dat de Argentijn de nieuwe linksback gaat worden niet ver weg meer. Ávila moet in het elftal van trainer Maurice Steijn de concurrentie aangaan met Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal, die afgelopen weekend beiden een weinig overtuigende helft speelden tegen Excelsior (2-2).

Zoals al eerder bekend werd maakt Ajax een flinke transfersom over naar de club van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel om Ávila over te nemen. De kampioen van België ontvangt - zo meldt ook Romano - een bedrag van 12,5 miljoen euro. Daarmee maakt Sven Mislintat Ávila de duurste uitgaande Antwerp-transfer aller tijden. Het huidige recordstaat op naam van Willian Pacho, die eerder deze zomer voor 9 miljoen euro werd verkocht aan het Duitse Eintracht Frankfurt.

Twijfels

Of Ávila een dergelijk bedrag daadwerkelijk waard is wordt her en der betwijfeld. Zo meldde Telegraaf-journalist Valentijn Driessen maandag in de podcast Kick Off dat de waarde van Ávila 'niet meer dan vier miljoen' zou bedragen.

