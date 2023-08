Frenkie de Jong op ongebruikelijke positie man van de wedstrijd tijdens zege Barcelona

FC Barcelona heeft de eerste drie punten van het seizoen behaald. De kampioen van het vorige LaLiga-seizoen had het, net zoals vorige week tegen Getafe, moeilijk. Pas in de slotfase zorgde Pedri voor de opluchting bij de Spaanse grootmacht en werd Cadiz verslagen.

Omdat Spotify Camp Nou verbouwd wordt, speelde Barcelona de thuiswedstrijd in het Olímpic Lluís Companys. Dit zorgde ervoor dat de tribunes niet helemaal vol zaten, omdat supporters geen zin hadden om naar het kleine stadion te verkassen. Barcelona had vorige week te maken met het anti-voetbal van Getafe, waardoor de landskampioen teleurstellend gelijkspeelde met 0-0. Ook tegen Cádiz, de nummer veertien van het vorige seizoen, wilde het nog niet echt vlotten.

Met Frenkie de Jong in de achterhoede had Barcelona opnieuw de grootste moeite met het maken van een doelpunt. In de eerste helft had het, vanzelfsprekend veel de bal, maar de echte grote kansen bleven uit. Het grootste gevaar kwam op naam van verdediger Jules Koundé, maar zijn schot trof net geen doel.

Al voordat de wedstrijd begonnen was, zorgde trainer Xavi Hernández voor een verrassing. Hij gaf de zestienjarige Lamine Yamal de voorkeur boven Ferran Torres en Ansu Fati. De talentvolle aanvaller kon er in de tweede helft niet voor zorgen dat Barcelona op voorsprong kwam. De Catalanen hadden het moeilijk met Cadiz, maar vonden zo’n tien minuten tijd alsnog een gaatje in de defensie.

Pedri ontglipte de verdedigers en kwam oog in oog te staan met Cadiz-doelman Jeremías Ledesma. De smaakmaker bleef rustig en zorgde voor opluchting bij alles en iedereen van Barcelona. Even later zag Fati de 2-0 afgekeurd zien worden wegens buitenspel van Robert Lewandowski in de aanloop naar het doelpunt. Vlak daarna zag Xavi zijn ploeg alsnog op 2-0 komen, toen de inmiddels ingevallen Torres, op het randje van buitenspel, voor de beslissing zorgde. Zo werd de tweede achtereenvolgende 0-0 voorkomen en schreef Barça de eerste drie punten van het seizoen bij.

Frenkie de Jong

De Jong speelde dus als een van de drie centrale verdedigers. Van nature is de Nederlander een middenvelder, maar in zijn periode bij Ajax fungeerde hij ook af en toe in de defensie. Tegen Cadiz deed hij dit naar behoren, want De Jong werd na afloop van de wedstrijd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.