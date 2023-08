Getafe slaagt er met walgelijk voetbal in om Barcelona eerste puntverlies te bezorgen

FC Barcelona heeft in de eerste speelronde van de LaLiga direct averij opgelopen. De landkampioen van het afgelopen LaLiga-seizoen ging op bezoek bij Getafe, en moest in een merkwaardige wedstrijd genoegen nemen met een 0-0 einduitslag. De thuisploeg deed er werkelijk alles aan om de ploeg van Xavi Hernández uit de tent te lokken, en slaagde daar dankzij enkele krankzinnige acties aardig in.

De Catalanen, met Frenkie de Jong als basisspeler, kwam al na vier minuten uitstekend weg toen Juanmi Latasa de score had kunnen openen namens Getafe. Verder waren er nog verschillende mogelijkheden voor beide ploegen in een eerste helft die vrijwel niks met voetbal te maken had. Getafe-speler Damián Suarez gaf İlkay Gündoğan een elleboogstoot in de maag, maar kwam er wonderbaarlijk genoeg mee weg.

Even later liet Barça-aanvaller Raphinha zich uit de tent lokken, en sloeg zijn directe tegenstander in het gezicht. Zo’n beetje de hele bank van Getafe snelde het veld in, terwijl de Braziliaan, geheel terecht, het veld ruimen. In de extra tijd van de eerste helft, die liefst tien minuten duurde, ving Ronald Araujo ook nog een hoge bal uit de lucht, maar kreeg hier niet eens geel voor.

In de tweede helft ging Getafe door waar het mee bezig was en bracht het zo’n tien minuten de stand in evenwicht als het draait om rode kaarten. Jaime Mata pakte zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Barcelona kreeg daarna het overwicht en dacht dankzij Robert Lewandowski aan de verlossende treffer te komen, maar de kopbal van de Pool werd van de lijn gehaald.

Scheidsrechter Juan Pulido trok met miraculeuze beslissingen de hoofdrol naar zich toe en stuurde in de tweede helft ook nog Barça-trainer Xavi naar de tribune. De oefenmeester zag achter het glas dat zijn ploeg er niet meer in slaagde om de winnende te maken, ondanks het in de 102e minuut een penalty had kunnen krijgen. Araujo werd gevloerd, maar in aanloop naar dat moment had Gavi kennelijk hands gemaakt. Hierdoor bleef het bij 0-0 en loopt Barcelona dus direct averij op.