'FC Twente hoopt stiekem op vertrek van sterspeler in laatste week transfermarkt'

FC Twente hoopt in de laatste dagen van de transfermarkt nog afscheid te nemen van Joshua Brenet, zo stelt journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia. De vleugelverdediger vloog vorige week vanwege privéproblemen niet mee naar Istanbul voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe in de laatste voorronde van de Conference League.

"Ze zullen het niet hardop bevestigen, maar iedereen bij FC Twente hoopt wel dat Joshua Brenet vertrekt", beweert Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. "Het is natuurlijk veelzeggend dat Brenet er niet bij is vanwege privéproblemen. Je kunt ook zeggen dat hij geblesseerd is en thuis is gebleven. Het werd er expliciet bij verteld. Dat is, denk ik, dan wel het eerlijke verhaal. Het had niet met een transfer te maken, maar ik denk dat het voor alle partijen heel goed zou zijn als er op korte termijn een oplossing komt."

Brenet plaatste vorige maand een opvallend bericht op Instagram. Hij zei dat een persoon op Instagram zijn carrière kapot probeert te maken. Of de privéproblemen daarmee te maken hebben, is niet bekend. Gedurende deze transferperiode werd Brenet in verband gebracht met Feyenoord, Fenerbahçe, Besiktas, OGC Nice en Fulham, terwijl ook vanuit Saudi-Arabië belangstelling zou zijn. De transfermarkt sluit vrijdagavond de deuren. Het contract van Brenet loopt nog maar een jaar door in Enschede.

Ten Voorde weet ook al wie Brenet zou kunnen opvolgen. "Dan denkt iedereen: goh, er is in Eindhoven een jongen die niet aan spelen toekomt. Shurandy Sambo is al eerder in beeld geweest bij FC Twente, maar PSV heeft wat blessures achterin. Woensdag wordt pas beslist of ze de Champions League ingaan, dus dat wordt allemaal last-minute-werk. Maar FC Twente moet spelers halen die het elftal body en wat spek op de botten geeft."