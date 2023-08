Dramatisch FC Utrecht beleeft slechtste seizoenstart sinds 2001/2002: nul punten, nul goals

FC Utrecht heeft zondag weer een heel slechte indruk achtergelaten, want in de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd met 1-0 verloren, dankzij een benutte penalty van Ferdy Druijff. En dus zijn de Utrechters na drie wedstrijden nog steeds puntloos. Sterker nog, de Domstedelingen hebben zelfs nog geen één keer gescoord dit seizoen. Dat is voor de eerste keer in de clubhistorie dat er niet gescoord werd in de eerste drie duels.

PEC Zwolle had ook nog geen punten gepakt en wilde voor het thuispubliek het eerste goede resultaat behalen tegen FC Utrecht. De Utrechters hebben dit seizoen zelfs nog niet kunnen scoren en met het aanstaande vertrek van Tasos Douvikas wordt het ook niet makkelijker om aan goals te komen. Ook in de eerste helft tegen PEC Zwolle lukte het voor de ploeg van Michael Silberbauer niet om te scoren. Echte kansen waren er ook niet en dus was een brilstand een terechte tussenstand. De bezoekers kwamen tot een expected goals van slechts 0,06.

Na de rust werd Ryan Flamingo in het veld gebracht voor Jens Toornstra. Uit de corners bleek wel dat er met de komst van de ex-Vitessenaar veel gevaar kwam. Een aantal keer kon de middenvelder koppen, maar tot doelpunten leidde het nog niet. Uiteindelijk vervulde Flamingo zelfs heel negatieve hoofdrol, want door een domme overtreding in het strafschopgebied veroorzaakte de middenvelder een penalty. Scheidsrechter Laurens Gerrets zag de overtreding eerst niet, maar op aanraden van de VAR werd er toch een penalty gegeven. Druijff ging achter de bal staan en schoot de bal keurig in de linkeronderhoek: 1-0.

Uit deze wedstrijd blijkt dat FC Utrecht nog veel werk te verzetten heeft, want het spel was ook zondag niet om over naar huis te schrijven. De Utrechters hebben met het (aanstaande) vertrek van Bas Dost en Douvikas veel goals ingeleverd, maar dat is geen excuus om na drie speelrondes nog steeds op nul doelpunten te staan. Hierdoor kon PEC Zwolle, dat ook niet denderend speelde, de eerste drie punten van het seizoen pakken.

FC Utrecht verliest ook bij PEC Zwolle (1-0) door een door Ferdy Druijf benutte strafschop en begint seizoen met nul uit drie. Dat is sinds het seizoen 2001/2002, toen onder trainer Frans Adelaar, niet meer voorgekomen. Daardoor is er direct al een sportieve crisis bij FC Utrecht — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 27, 2023