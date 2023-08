FC Utrecht ziet topscorer Douvikas voor recordbedrag naar Spanje vertrekken

De wegen van de Griekse spits Tasos Douvikas en FC Utrecht gaan scheiden. Diverse media, waaronder De Telegraaf en Voetbal International, melden vrijdagmiddag dat de Eredivisie-topscorer van afgelopen seizoen voor een recordbedrag naar het Spaanse Celta de Vigo zal vertrekken.

Douvikas zal FC Utrecht een bedrag van twaalf miljoen euro opleveren: een clubrecord. Door een aantal bonussen kan die transfersom volgens VI nog verder oplopen. Douvikas maakt volgens het weekblad komende zondag geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Domstedelingen, die het opnemen tegen promovendus PEC Zwolle. De 24-jarige aanvaller zou vrijdag zelfs al afscheid hebben genomen van zijn teamgenoten. De transfersom zal overigens niet in een vervanger voor Douvikas worden gestoken, zo verwacht VI. "Het heeft met Isac Lidberg, Mats Seuntjens en Anthony Descotte al drie potentiële vervangers in huis", zo valt te lezen.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht maakt een flinke winst op de spits, die twee jaar geleden voor 1,2 miljoen euro overkwam van Volos NFC uit zijn vaderland. In zijn eerste seizoen in Utrecht trof hij negen keer doel in de Eredivisie, waarin hij vooral in zijn tweede jaar flink op schot was. Toen kwam hij tot negentien treffers in de competitie. Het leverde hem de gedeelde topscorerstitel op; Xavi Simons legde er namens PSV evenveel in.

Stand Larsen

Opvallend genoeg legde Celta bijna exact één jaar geleden vrijwel hetzelfde bedrag neer om een andere spits uit de Eredivisie te halen. Op 1 september 2022 versterkte de nummer dertien van LaLiga van afgelopen seizoen zich voor 12,4 miljoen euro met Jørgen Strand Larsen, die overkwam van FC Groningen. De Noor bleek met vier competitiedoelpunten in 32 duels echter geen garantie op doelpunten. Met Douvikas hoopt Celta dat wél in huis gehaald te hebben.