'Douvikas kan met transfer duurste Utrecht-speler ooit worden; opvolger wordt spoedig gepresenteerd'

De kans dat Tasos Douvikas aankomend seizoen nog speler is van FC Utrecht, lijkt alsmaar kleiner te worden. De topscorer van het afgelopen Eredivisieseizoen wordt volgens het Algemeen Dagblad in verband gebracht met SS Lazio, dat zelfs al een bod zou hebben geplaatst. Utrecht schakelt direct door en haalt de vervanger in Deventer.

Lazio gaat zich volgens het AD mengen in de strijd om de goaltjesdief, die niet voor een appel en een ei uit de Domstad mag vertrekken. Utrecht verlangt naar een bedrag van ruim tien miljoen euro voor de Griek. Daarmee zou hij de duurste uitgaande transfer ooit worden voor de club. Quinten Timber vertrok in 2022 voor zeveneneen half miljoen euro naar Feyenoord en is momenteel de duurste uitgaande deal.

Douvikas, die vorig seizoen negentien doelpunten maakte in de Eredivisie en daarmee – samen met Xavi Simons – topscorer werd van de Nederlandse competitie, lijkt dus op weg naar de uitgang. De verwachting is zelfs dat de Griek niet meer zal terugkeren in De Galgenwaard. Lazio keek afgelopen tijd al vaker rond in de Eredivisie. Jesper Karlsson zou in beeld zijn bij de Italiaanse club.

Opvolger

Mocht Douvikas daadwerkelijk vertrekken, heeft FC Utrecht de opvolger al zo goed als binnen. Go Ahead Eagles-spits Isac Lidberg gaat naar verluidt de overstap maken naar de Domstad. De nummer zeven van het afgelopen Eredivisieseizoen heeft een mondeling akkoord bereikt over een transfersom. De deal met de Zweed, die in dienst van Go Ahead goed was voor 14 doelpunten in twee seizoenen, wordt als het goed is deze week afgerond.