FC Volendam gunt Murkin alsnog droomtransfer naar Duitsland

FC Volendam neemt afscheid van Derry John Murkin. De club heeft een akkoord bereikt met Schalke 04 over de transfer van de linksback.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen neemt met 'mixed feelings' afscheid van Murkin. "Hoe moeilijk dit in sportief opzicht ook is voor ons, we gunnen Derry deze kans. Hij heeft hier keihard voor gewerkt, heeft optimaal kunnen profiteren van de ontwikkelingsomgeving en zijn verhaal is een bron van inspiratie voor vele jeugdspelers met hun eigen voetbaldromen en ambities. Wij wensen Derry heel veel succes in Duitsland en we zullen zijn carrière met grote interesse volgen."

De in Engeland geboren Derkin groeide op in Noord-Holland en brak bij Volendam door in het betaald voetbal. Inmiddels staat de teller op 97wedstrijden voor de 24-jarige speler, waaronder beide (verloren) duels in het huidige seizoen. De hoogte van de transfersom die binnenstroomt in het vissersdorp is niet bekend, maar eerdere aanbiedingen van respectievelijk vijf en acht ton zouden door Volendam van tafel zijn geveegd. Het bedrag dat Volendam initieel ontvangt kan door middel van bonussen en een doorverkooppercentage in de toekomst nog verder oplopen, zo weet VI bovendien te melden.

Murkin gaat in Gelsenkirchen de concurrentiestrijd aan met Thomas Ouwejan, die sinds 2021 deel uitmaakt van de selectie van Schalke. Namens Die Königsblauen kwam de oud-speler van AZ en Udinese afgelopen jaargang tot 17 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij niet kon voorkomen dat de UEFA Cup-winnaar van 1997 een jaar na de promotie naar het hoogste niveau direct weer degradeerde naar de 2.Bundesliga.

Arbitragezaak

Naast Murkin dreigt Volendam in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nóg een speler kwijt te gaan raken. Woensdagavond meldt de club zich in Zeist, waar de arbitragecommissie van de KNVB vanaf 20.00 uur opnieuw uitspraak moet gaan doen over de vertrekwens van middenvelder Carel Eiting. De oud-speler van onder meer Ajax heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar FC Twente, maar Volendam wil hem vooralsnog niet laten gaan.