'FC Volendam verlangt bedrag met zes nullen en dwarsboomt na Eiting opnieuw droomtransfer'

Derry John Murkin staat in de concrete belangstelling van het Duitse Schalke 04, maar een transfer lijkt er (voorlopig) niet te komen. Volgens Kicker is de club uit de Tweede Bundesliga van mening dat FC Volendam te veel geld vraagt voor de vleugelverdediger.

Schalke 04 ziet in Murkin de ideale concurrent voor Thomas Ouwejan. De oud-AZ'er is momenteel de eerste linksback van de ploeg van Thomas Reis en Murkin moet zorgen voor een concurrentiestrijd op de linkerflank. De Engelse linksback van FC Volendam wil de stap zelf graag maken, maar een transfer is niet nabij. Dat heeft te maken met het bedrag dat de Palingboeren voor de linksback willen ontvangen. Volgens Kicker wil FC Volendam een transfersom van zeven cijfers, wat betekent dat de Eredivisionist in ieder geval één miljoen euro overgemaakt wil hebben.

Dat is het geïnteresseerde Schalke 04 iets te veel, waardoor een akkoord tussen de twee clubs allesbehalve aanstaande is. Kicker is er van overtuigd dat Die Königsblaue niet gaan voldoen aan de vraagprijs van FC Volendam, waardoor de droomtransfer van Murkin vermoedelijk in rook opgaat.

Het is niet de eerste speler van FC Volendam die deze zomer door de vraagprijs van de club uit het vissersdorp geen transfer heeft kunnen maken. Carel Eiting wil naar FC Twente, maar de Tukkers hebben na het verliezen van een arbitragezaak nog niet kunnen voldoen aan de vraagprijs. Ook voor verdediger Xavier Mbuyamba is er concrete belangstelling.