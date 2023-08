Felle kritiek aan adres van Virgil van Dijk: 'Dit had de oude Virgil nooit laten gebeuren'

Virgil van Dijk moest het zondagmiddag na de wedstrijd tussen Newcastle United en Liverpool ontgelden bij Gary Neville en Jamie Carragher. De analisten waren niet te spreken over de wijze waarop Van Dijk een rode kaart kreeg. Uiteindelijk won Liverpool wel met 1-2 van Newcastle.

Van Dijk moest na 28 minuten het veld al verlaten. Bij een 1-0 achterstand schoffelde hij Alexander Isak lomp onderuit en dat leverde hem een rode kaart op. Tot grote verbazing van de aanvoerder van Liverpool toonde scheidsrechter John Brooks hem de rode prent. Carragher was niet te spreken over het handelen van Van Dijk. "Hij doet heel veel verkeerd en gaat lui het duel aan. Maar ik vind dit geen rode kaart. Hoe weet je nou dat dit een scoringskans is", aldus de analist van Sky Sports.

Neville ziet op zijn beurt een verschil tussen de Virgil van Dijk van nu en die van een tijdje terug. "De oude Virgil had dit nooit laten gebeuren. Die had Isak de bal aan laten nemen om hem vervolgens van de bal te zetten. Dit was gewoon een overhaaste actie van Van Dijk. Hij moet daar nooit zo dit duel aangaan", aldus Neville, die ook een mening heeft over de reactie van Van Dijk. "Hij moet dan gewoon het veld verlaten en de klap incasseren. De oude Virgil had deze beslissing gewoon geaccepteerd."

Het spel van Virgil werd door Sky Sports beoordeeld met een 4. Ook Alexander-Arnold kreeg diezelfde onvoldoende op zijn rapport. De overige spelers van Liverpool, waaronder Cody Gakpo, kregen wel een voldoende. Liverpool won met tien man wel met 1-2 door twee doelpunten van Darwin Núñez. Na drie wedstrijden staan the Reds met zeven punten op de vierde plek van de Premier League. Aanstaande zondag kom Aston Villa op bezoek op Anfield. Die wedstrijd moet Van Dijk zo goed als zeker missen vanwege een schorsing.