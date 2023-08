Feyenoord en Boca Juniors bevestigen huurdeal voor achttien maanden

Feyenoord en Boca Juniors hebben de huurdeal omtrent Ezequiel Bullaude bevestigd. De Rotterdammers verhuren de middenvelder voor anderhalf jaar aan Boca Juniors. Het doorgaans betrouwbare TyC Sports meldde eerder dat de Argentijnse grootmacht zelfs een koopoptie heeft bedongen op Bullaude.

Boca Juniors gaat de 22-jarige middenvelder voor achttien maanden huren, waarna hij daarna dus de definitieve overstap kan maken naar zijn thuisland. In Argentinië doet een bedrag van 3,5 miljoen euro de ronde als de hoogte van de koopsom.

Bullaude kwam in 2022 voor zo’n twee miljoen euro over van Godoy Cruz, en speelde slechts vijftien officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij één doelpunt, dat was in de Europa League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk.

Arne Slot sprak zich al eerder uit over een mogelijk afscheid met Bullaude. “Hij heeft heel veel moeite gehad met zijn aanpassing. Eerst met de taal, en toch ook wel met de omstandigheden hier. Die aanpassing ging heel moeilijk, omdat hij zich niet heel goed verstaanbaar kon maken naar zijn medespelers, en ook niet naar ons. Dat was vrij moeizaam”, reageerde de oefenmeester na de oefenwedstrijd tegen Villarreal CF.