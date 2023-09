Feyenoord-fans graven zich niet in na vraag over Champions League-loting: ‘Drie mooie awaydays!’

Feyenoord maakt donderdagavond voor het eerst sinds 2017 onderdeel uit van de loting voor de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers belanden meteen in pot 1, wat betekent dat clubs als FC Barcelona, Bayern München en Manchester City (voorlopig) worden ontlopen. Dat wil echter niet zeggen dat de ploeg van trainer Arne Slot zich al rijk kan rekenen. Een zware loting ligt in het verschiet, maar dat lijkt de Rotterdamse achterban niet zoveel uit te maken.

Doordat Feyenoord in pot 1 zit, kan het donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase in ieder geval niet gekoppeld worden aan Manchester City, Sevilla, FC Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Napoli en SL Benfica. Slot en zijn manschappen ontlopen dus een (dubbele) ontmoeting met de kampioenen van Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal én de winnaar van de Europa League in het afgelopen seizoen (Sevilla).

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord lijkt zich desondanks op te mogen maken voor een (lood)zware loting. Uit pot 2 kan Real Madrid, Manchester United, Internazionale, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto of Arsenal als tegenstander uit de koker rollen. Opvallend genoeg hoopt een aantal Feyenoord-fans op Real Madrid. Niet zozeer omdat zij denken dat hun club kans maakt tegen de recordwinnaar van de Champions League. “Een mooie loting zou zijn, ook met een herinnering aan het roemrijke verleden, Real Madrid, AC Milan en Celtic. Waar je dan ook nog kansrijk zou zijn om op de tweede plaats te eindigen”, schrijft iemand op X. Toeval of niet: woensdagavond was het exact 21 jaar geleden dat Real Madrid en Feyenoord tegenover elkaar stonden in de strijd om de UEFA Super Cup. Real Madrid won die wedstrijd met 3-1.

De Spaanse grootmacht geniet ook om een andere reden de voorkeur. “Feyenoord, Madrid, Milan & Newcastle! Drie heerlijke awaydays”, klinkt het. Op bezoek bij Real - of misschien wel Atlético - AC Milan en Celtic klinkt inderdaad als muziek in de oren, maar daar wordt wel een belangrijke kanttekening bijgeplaatst. “Letterlijk de moeilijkste loting die je kan maken, liever niet”, reageert iemand. Uit pot 2 komen ook Arsenal en Borussia Dortmund naar voren in de ‘droomloting’ voor de Feyenoord-fans. Uit pot 3 geniet FC Kopenhagen bij het leeuwendeel de voorkeur en van de potentiële tegenstanders uit pot 4 wordt Antwerp FC meermaals naar voren geschoven. Ook Newcastle United, Galatasaray en Celtic scoren veel punten.