'Feyenoord komt uit bij middenvelder uit Brazilië; enorme concurrent in Engeland'

Feyenoord is druk bezig met de mogelijke komst van João Paulo Bitello. De 23-jarige middenvelder moet overkomen van de Braziliaanse club Grêmio. De Rotterdammers hebben echter flinke concurrentie. Arsenal zit naar verluidt ook achter Bitello aan, maar pakte nog niet echt door.

Feyenoord heeft volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl eerder deze transferperiode al contact gelegd met Grêmio. Inmiddels lijken de Rotterdammers steeds concreter te worden. De mogelijke komst van Bitello zal volgens 1908.nl de rest van deze maand sowieso een thema blijven in De Kuip. Zeker als er nog spelers van de huidige selectie gaan vertrekken bij de club.

Bitello is een centrale middenvelder die ook als aanvallende middenvelder en op de flanken uit de voeten kan. De Braziliaan heeft al negenentachtig officiële duels op zijn naam staan. Daarin was hij goed voor zeventien doelpunten en zeven assists. Hij ligt nog tot eind dit kalenderjaar vast bij Grêmio. Zijn transferwaarde wordt momenteel ingeschat op zeven miljoen euro.

Bitello ziet het wel zitten om een avontuur in Europa aan te gaan. Hij wil graag voetballen in de Champions League en dat is iets wat Feyenoord hem sowieso kan bieden tot de winterstop. Datzelfde geldt natuurlijk voor het eveneens geïnteresseerde Arsenal. De grootmacht uit Londen zit ook achter Bitello aan, maar is tot nu toe minder concreet van Feyenoord.