Feyenoord kreeg zeer opmerkelijk ultimatum in Ivanušec-deal

Feyenoord is door Dinamo Zagreb op een opmerkelijke manier onder druk gezet in de transfergesprekken. De Rotterdammers zijn al wekenlang aan het onderhalen om de komst van Luka Ivanušec tot stand te brengen. Een aantal dagen geleden kreeg de club ook interesse in Luka Stojković, maar kon door een opmerkelijke manoeuvre van de Kroaten niet tweemaal toeslaan.

Dinamo Zagreb zag in Stojković namelijk dé opvolger van Ivanušec. Hoewel Stojković zelf graag naar Feyenoord wilde komen en er met hem al een persoonlijk akkoord was gesloten, gooide Zagreb roet in het eten, zo blijkt uit een reconstructie van 1908.nl. “Indien Feyenoord Stojković zou strikken, zou de Kroatische topclub de stekker uit de onderhandelingen om Luka Ivanušec trekken.” Dan zouden de Rotterdammers niet alleen Ivanušec strikken, maar ook direct zijn opvolger voor Dinamo Zagreb.

Feyenoord kon dus niet langer beide spelers aantrekken, maar moest een keuze maken en hield de deal met Ivanušec uiteindelijk in leven. Ook schakelde het door als het gaat om een aanvallende middenvelder en kwam uit bij de naam van Ondřej Lingr. Die deal kwam in een stroomversnelling en dus lijkt Feyenoord wel twee spelers te hebben, maar is het niet gelukt om Stojković én Ivanušec te halen.

Waarom de transfer van Ivanušec naar Feyenoord zo ontiegelijk lang duurt

De overgang van laatstgenoemde is dan toch echt daadwerkelijk bijna rond. Ivanusec gaat bij Feyenoord een contract voor vijf seizoenen tekenen. De clubs zijn niet alleen een transfersom overeengekomen, maar hebben ook afspraken gemaakt over een doorverkooppercentage van tien procent, mocht Ivanusec in de toekomst met winst worden verkocht door de Rotterdamse club. Lingr moet de nieuwe nummer tien worden in De Kuip.