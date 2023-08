'Feyenoord krijgt in strijd om Sinisterra concurrentie van club die al ruim veertig miljoen euro uitgaf aan voorhoede'

Feyenoord droomt van een sensationele terugkeer van Luis Sinisterra. De Rotterdammers willen stunten door de Colombiaan, die bij het gedegradeerde Leeds United beschikt over een ontsnappingsclausule, terug naar De Kuip te halen. Sky Sports meldt echter dat Feyenoord niet de enige club is die belangstelling heeft in de vleugelspeler.

Zo zou ook OGC Nice azen op de handtekening van de 24-jarige aanvaller. Sky Sports weet dat de club uit Zuid-Frankzijk samen met Feyenoord jaagt op de handtekening van de buitenspeler. Sinisterra zou niet de enige aanvaller zijn die deze transfer naar Nice zou vertrekken. De club deed eerder zaken met Terem Moffie (voor 22,5 miljoen euro van FC Lorient) en Jérémie Boga (voor achttien miljoen euro van Atalanta).

Artikel gaat verder onder video

De Franse club ziet in Sinisterra, die vorige transferzomer een contract tot 2027 tekende bij Leeds, de volgende aanwinst in de voorhoede. Omdat de Engelse club vorig seizoen degradeerde naar de Championship, heeft de Colombiaan de optie voor een gelimiteerde afkoopsom te verkassen. Hoe hoog die transfersom ligt, is nog onbekend.

Mikos Gouka, Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad, meldde dat het voor Feyenoord ‘lastig’ werd om te voldoen aan de financiële eisen van Leeds. Een transfer zou wellicht te duur kunnen zijn voor de club uit Rotterdam-Zuid. Daarom onderzoekt Feyenoord de optie om Sinisterra op huurbasis over te nemen. Vooralsnog is het onduidelijk of dit mogelijk is.