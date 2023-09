Feyenoord laat niet met zich sollen en slaat keihard terug naar Red Bull Salzburg

Het is bijna te hopen dat Feyenoord donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League wordt gekoppeld aan Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse kampioen stak woensdagavond in de aanloop naar de loting in Monaco de draak met Feyenoord. De Rotterdammers laten echter niet met zich sollen en zijn zojuist met een reactie gekomen.

Feyenoord verdwijnt donderdagavond voor het eerst sinds 2017 in de loting voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Mede dankzij de indrukwekkende prestaties van Manchester City in het voorbije seizoen, zit Feyenoord in pot 1. Dat betekent dat de formatie van coach Arne Slot in ieder geval grootmachten als FC Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain én Manchester City ontloopt. Voor andere clubs geldt Feyenoord echter als zwakste broeder van pot 1. Dat maakte Red Bull Salzburg duidelijk met een filmpje op TikTok.

Daarop is een meisje te zien dat haar tranen laat vloeien bij alle ploegen uit pot 1, behalve Feyenoord. Als het logo van de regerend kampioen van Nederland in beeld komt, steekt het meisje haar tong uit. Red Bull Salzburg lijkt dus nadrukkelijk te hopen op een dubbele ontmoeting met Feyenoord. Supporters van de Stadionclub moesten eerlijk toegeven dat het filmpje van Red Bull Salzburg goed gelukt is en een enkeling moest er op X zelfs om lachen. Maar dat geldt ook voor de reactie van Feyenoord. De Rotterdammers hebben op hun eigen TikTok een bekende video van Patty Brard gepost. Daarin is Feyenoord - met één Europa Cup I en twee UEFA Cups - degene die het laatst en hardst lacht.