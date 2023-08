'Feyenoord laat overbodige speler opnieuw vlieguren maken in de Eredivisie'

Feyenoord heeft vlak voor het einde van de transfermarkt een akkoord bereikt over de verhuur van Ramon Hendriks. De centrale verdediger, die in Rotterdam geen uitzicht had op speelminuten, werd gedurende de transferperiode gelinkt aan FC Utrecht, maar het goed geïnformeerde 1908.nl weet dat Vitesse aan de haal gaat met de linkspoot.

Het Feyenoord-medium weet dat Feyenoord eruit is met de Arnhemmers. Donderdag brengt Hendriks een bezoekje aan Papendal en het Gelredome om de laatste plooien glad te strijken. De verdediger zal medisch gekeurd worden, waarna zijn officiële presentatie spoedig zal volgen. Het is niet voor het eerst dat Hendriks gestald wordt in de Eredivisie.

De 22-jarige verdediger maakte vorig seizoen vlieguren bij FC Utrecht, waar hij tot slechts vier competitiewedstrijden kwam. De jongeling had echter te maken met een langdurige knieblessure, waardoor hij een groot deel van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Desalniettemin waren de Domstedelingen deze zomer alsnog concreet geïnteresseerd in de verdediger.

Vitesse lijkt het geplaagde Utrecht dus gaan af te troeven in de strijd om het Feyenoord-talent. Volgens de laatste informatie die 1908.nl meldt, heeft Vitesse geen optie tot koop bedongen in de deal. Hierdoor keert Hendriks in de zomer van 2024 terug in De Kuip, waar hij dan nog vast ligt tot medio 2025.