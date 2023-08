Feyenoord presenteert Luka Ivanusec en maakt rugnummer bekend

Feyenoord heeft zich versterkt met Luka Ivanusec. De kampioen van de Eredivisie maakt de komst van de 24-jarige middenvelder annex aanvaller vrijdagavond via de officiële kanalen bekend. De Rotterdamse club doet geen uitspraken over de transfersom, al gaat het waarschijnlijk om een bedrag van om en nabij de 8,5 miljoen euro.

Feyenoord heeft kunnen toeslaan voordat Ivanusec de interesse wekte van andere, grotere clubs. De linksbuiten, die in de woorden van Feyenoord-trainer Arne Slot ook op '10' uit de voeten kan, speelde inmiddels veertien interlands voor Kroatië. Bovendien begon hij met vijf treffers in zeven duels, waaronder drie in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Astana, uitstekend aan het seizoen met zijn vorige club Dinamo Zagreb. Nadat die club in de derde ronde door AEK Athene werd uitgeschakeld voor deelname aan het miljardenbal kwamen de onderhandelingen met Feyenoord alsnog in een stroomversnelling.

Slot liep eerder op de vrijdag al vooruit op de presentatie van Ivanusec tijdens de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op de wedstrijd tegen Almere City van aankomende zondag. "Hij is creatief en goed in de kleine ruimtes", analyseerde de oefenmeester de kwaliteiten van de speler. "Dat is handig als je naar een elftal gaat dat veel de bal heeft rond het strafschopgebied van de tegenstander", aldus Slot.

Ivanusec gaat bij Feyenoord met rugnummer 17 spelen. "Dit is een geweldige stap voor mij", reageert de aanwinst. "Het heeft even geduurd, maar het belangrijkste voor mij is dat ik hier nu ben. De club en de supporters hebben mij echt het gevoel gegeven dat ze graag wilden dat ik kwam. Ik hoop met doelpunten en assists belangrijk te zijn voor de club. Er liggen mooie uitdagingen voor ons waar ik enorm naar heb uitgekeken."