Feyenoord schaakt op meerdere borden; River Plate weet van interesse

Feyenoord houdt de situatie van Esequiel Barco nauwlettend in de gaten, zo meldt 1908.nl. De 24-jarige Argentijnse aanvaller geldt in Rotterdam als één van de alternatieven, mocht de transfer van Luka Ivanusec in het water vallen.

De 24-jarige Barco, die zowel als aanvallende middenveld als op de flanken uit de voeten kan, wordt op dit moment door Atlanta United verhuurd aan River Plate. In de huurovereenkomst is een verplichte optie tot koop van 8,5 miljoen euro opgenomen. Het aantrekken van de Argentijn kost Feyenoord vermoedelijk minstens tien miljoen euro. River Plate is op de hoogte van de Rotterdamse interesse.

De komst van Barco is alleen een optie als Feyenoord er niet in slaagt Ivanusec over te nemen van Dinamo Zagreb. De Rotterdammers proberen de 24-jarige aanvaller al geruime tijd in te lijven en hebben reeds een principe-akkoord bereikt met de Kroatische club, maar de deal is een kleine twee weken voor Deadline Day nog altijd niet helemaal rond.