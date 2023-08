Feyenoord levert drie van de vijf (ex-) Eredivisiespelers die maken kans op Speler van het Jaar-award

ESPN heeft een vijftal (ex-)Eredivisiespelers genomineerd die kans maken op de Eredivisie Speler van het Jaar-award. De televisiezender heeft plaats voor liefst drie Feyenoorders, namelijk Santiago Giménez, Dávid Hancko, Orkun Kökcü. Daarnaast zijn ook Xavi Simons en Václav Cerny genomineerd voor de prestigieuze eretitel. Ook in de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn vijf spelers uitverkozen.

Giménez, Hancko en Kökcü hadden, misschien wel, de belangrijkste aandelen in het kampioenschap van Feyenoord. Laatstgenoemde verdiende daarmee een transfer naar Benfica, terwijl het andere tweetal nog altijd in Rotterdam actief is. Simons groeide bij PSV uit tot een van de beste spelers van de Eredivisie en beloonde zichzelf met een transfer naar RB Leipzig. Ook Cerny, die bij FC Twente een geweldig seizoen kende, verdiende een transfer naar de Bundesliga, namelijk naar Wolfsburg.

Artikel gaat verder onder video

Daphne van Domselaar (FC Twente, nu Aston Villa), Tiny Hoekstra (Ajax), Fenna Kalma (FC Twente), Marisa Olislagers (FC Twente) en Liz Rijsbergen (ADO Den Haag) maken kans op de award van de beste vrouwelijke voetballer van het jaar.

Over ruim een maand, op maandag 4 september, worden de awards uitgereikt door verschillende spelers, coaches en andere prominenten. De avond wordt gepresenteerd door Jan Joost van Gangelen en Fresia Cousino Arias en is vanaf 20.30 uur live te zien via ESPN. De Eredivisie Awards zijn een initiatief van Eredivisie CV en ESPN, in samenwerking met de Azerion Vrouwen Eredivisie en KNVB.