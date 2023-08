Galatasaray heeft Ziyech binnen, salaris en financiële details uitgelekt

Hakim Ziyech heeft zijn transfer te pakken. De dertigjarige Marokkaan verlaat Chelsea en speelt komend seizoen zijn wedstrijden in de Turkse Süper Lig namens Galatasaray zo heeft de club inmiddels via de officiële kanalen bevestigd. Het salaris dat hij in Istanbul zal ontvangen is net als de overige details van de deal inmiddels uitgelekt.

Het Turkse KAP weet zaterdag te melden dat Ziyech komend seizoen een bedrag van bijna 3,6 miljoen euro mag bijschrijven op zijn rekening, netto wel te verstaan. Transfergoeroe Fabrizio Romano meldt op zijn beurt op X (voorheen Twitter) dat Ziyech een jaar lang gratis gehuurd gaat worden door Galatasaray. Bovendien heeft Cim Bom de mogelijkheid om hem na dit jaar zonder een transfersom te hoeven betalen definitief over te nemen van The Blues. Mocht de club daar gebruik van maken, dan zal het salaris in het seizoen 2025-2026 2,85 miljoen euro bedragen, zo weet KAP.

💊 Yeni transferimiz Hakim Ziyech, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik’ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/6u9pU6Mkmw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2023 “Free temporary transfer of the player with free purchase option”, formula of Hakim Ziyech deal to Galatasaray 🟡🔴



…official today, as expected. pic.twitter.com/P7JMxujBKN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023

Met de aankondiging van de deal heeft Ziyech dan eindelijk zijn vertrek uit Londen te pakken. Zijn rol bij de Champions League-winnaar van het seizoen 2020-2021 was al langer uitgespeeld, maar de man met de fluwelen traptechniek zag in de winterstop van vorig seizoen een transfer naar Paris Saint-Germain in het water vallen omdat Chelsea de juiste papieren niet (op tijd) indiende bij de UEFA.

Chelsea slikt een enorm verlies op Ziyech, die in de zomer van 2020 nog voor 40 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. De middenvelder werd de afgelopen tijd weer geregeld in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam, maar desgevraagd liet Ajax-trainer Maurice Steijn weten dat de positie waarvoor Ziyech een optie zou kunnen zijn voldoende bezet is.