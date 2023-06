Rico Verhoeven vertelt wat hij vindt van Instagram-post Hakim Ziyech over Quincy Promes

Het recente bezoek van Hakim Ziyech aan Quincy Promes was maandagavond onderwerp van gesprek bij Jinek. De oud-ploeggenoten waren samen in Moskou en publiceerden foto's van hun hereniging; bij een van de foto's schreef Ziyech de tekst 'carte blanche'. Journalist Sjoerd Mossou vindt die tekst 'een zeer slecht signaal' en ook kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn bedenkingen.

De vriendschap van Ziyech en Promes lijdt niet onder de strafzaken tegen laatstgenoemde. Maandag werd Promes veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf voor het neersteken van zijn neef Esajas. "Mensen zeggen dat het een blijk is van loyaliteit. Dat klopt natuurlijk deels. Maar volgens mij kun je op heel veel verschillende manieren loyaal zijn", zei Mossou. "Je kunt ook loyaal zijn naar een vriend zonder een dikke middelvinger op te steken naar iedereen. Er stond bij 'carte blanche', zo van: we hebben schijt aan wat er allemaal aan de hand is. Dat vond ik een zeer slecht signaal van Ziyech."

Artikel gaat verder onder video

De aanwezige tafelgast Rico Verhoeven werd ook gevraagd naar de Instagram-posts. Zou hij zulke dingen op sociale media zetten? "Het is een keuze. Ik zou het niet doen, ik zou me juist een beetje distantiëren van de situatie, totdat de feiten daadwerkelijk boven tafel komen. "

Mossou reageerde: "Veel spelers hebben dat ook gedaan. Veel vrienden van Promes kozen ervoor om even in de luwte te blijven, zonder per se de vriendschap op het spel te zetten. Je hoeft niet van de daken te schreeuwen dat je er schijt aan hebt en dat je zijn beste vriend bent. Dat kun je ook gewoon met onderling contact doen."