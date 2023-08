Gastón Ávila sprak al met ex-Ajacieden: 'Hij vertelde me dat ik naar Ajax moest gaan'

Gastón Ávila liet zich de afgelopen dagen goed bijpraten over zijn nieuwe club Ajax. De linksback tekende dinsdag een contract voor vijf seizoenen bij de Amsterdammers. Ajax betaalt naar verluidt minimaal 12,5 miljoen euro voor de Argentijn, die dus al goed op de hoogte is.

Ávila was vorig seizoen namelijk nog ploeggenoot van Toby Alderweireld bij Antwerp. Samen met de ervaren Belg pakte de linkervleugelverdediger de dubbel in België. Deze zomer spraken ze samen over Ajax. "Hij was een van de personen die me vertelde dat ik naar Ajax moest gaan", vertelt Ávila in gesprek met Ajax TV. "Hij zei dat het een mooie stad is en een mooie club. Dat ik naar de club moest gaan om zelf mee te maken wat het is om Ajacied te zijn."

De 34-jarige Alderweireld speelde tussen 2008 en 2013 bij Ajax. Een jaar geleden werd hij ploeggenoot van Ávila bij Antwerp. "Hij vertelde dat hij hier een mooie tijd heeft gehad", aldus de Ajax-aanwinst, die ook contact gezocht met een landgenoot. "Ik heb met meer mensen gesproken die de club kennen, bijvoorbeeld Darío Cvitanich. Hij zei dat hij twee mooie jaren bij de club heeft gehad. Hij heeft genoten en zei dat ik dat ook moet gaan doen."

De komst van Ávila zorgt voor meer opties voor trainer Maurice Steijn op de linksbackpositie. Daar zat hij de afgelopen weken behoorlijk in de koop met Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Ávila speelde eerder bij Boca Juniors en Rosario Central. Zijn doelstelling bij Ajax is duidelijk. "Het zou fantastisch zijn als we met deze club mooie dingen kunnen bereiken. Ik ben een winnaar en wil overal waar ik speel een kleine voetafdruk achterlaten."