JC Schaal krijgt een staartje: Feyenoord doet aangifte tegen PSV-fans, PSV aansprakelijk gesteld

Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord doen aangifte na ernstige ongeregeldheden in het vak van PSV-supporters tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van vrijdag. Dat meldt Feyenoord zondagmiddag in een statement op de clubwebsite. Bezoekers uit Eindhoven brachten vernielingen aan en gooiden met voorwerpen, waardoor een aantal lichtgewonden is gevallen.

Tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen waren niet alleen om het gehele veld maar ook voor de uitvakken netten geplaatst, om daar vandaan het gooien van voorwerpen naar het veld te voorkomen. Zeker 200 supporters van PSV zijn, in wat volgens Feyenoord een doelbewuste actie lijkt, aan deze netten gaan hangen, waardoor deze samen met de ophangsystemen naar beneden vielen. Vervolgens zijn meerdere brokstukken naar het onderliggende vak gegooid en is een aantal mensen lichtgewond geraakt.

Stadiondirecteur Lilian de Leeuw is geschokt over wat zich heeft voltrokken.. "We werken al vele jaren met dit systeem, bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden. Maar moedwillig kan alles kapot", zegt De Leeuw. "Dit is in mijn ogen nog vele malen erger dan eerdere ellende met gesloopte toiletten, omdat het de veiligheid van anderen aangaat. Gelukkig kon uiteindelijk iedereen zelfstandig naar huis."

Hoe groot de financiële schade is, is nog onduidelijk. Dit zal worden onderzocht door een onafhankelijk expert. "Omdat we daar geen discussie over willen", licht De Leeuw toe. Uiteindelijk zal PSV aansprakelijk worden gesteld. "Maar behalve met het opnemen van de schade en het herstel er van, zijn we hier net zo zeer bezig met de vragen wie er voor gestraft worden en hoe je het in de toekomst veilig houdt."