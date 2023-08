Geertruida kan duurste Feyenoorder ooit worden; raad van commissarissen buigt zich over bod

RB Leipzig heeft een bod van ongeveer dertig miljoen euro ingediend op Lutsharel Geertruida, melden het Algemeen Dagblad en Voetbal International. VI stelt dat er nog bonussen bovenop komen, waardoor Geertruida de duurste Feyenoorder ooit zou worden. Volgens het AD buigt de raad van commissarissen zich momenteel over het bod. Het is alweer de derde keer dat Leipzig zich meldt met een bod op de viceaanvoerder van Feyenoord.

Algemeen directeur Dennis te Kloese wil niet veel kwijt over het vermeende bod. "De interesse is zeer serieus, maar dat was het al een tijdje", zegt hij tegen VI.

Het eerste Duitse bod werd resoluut van tafel geveegd door de kampioen van de Eredivisie. Dat bod bedroeg naar verluidt slechts 15 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan bonussen. Ook het tweede bod van naar verluidt 20 miljoen euro werd niet geaccepteerd door de Rotterdammers. De club heeft genoeg geld te besteden, want Gvardiol is voor negentig miljoen euro vertrokken naar Manchester City.

Feyenoord neemt het liefst nog geen afscheid van Geertruida, die nog tot de zomer van 2025 vastligt in Rotterdam. De verdediger speelde tot nu toe 152 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hierin was hij goed voor vijftien doelpunten en zes assists. Vrijdagavond droeg hij bij afwezigheid van Gernot Trauner de aanvoerdersband in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

FCUpdate Podcast: Er is maar één club die beter bij Geertruida past dan RB Leipzig (vanaf minuut 3.40).