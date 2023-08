Goed nieuws voor PSV: absentie na vijf maanden ten einde

Rik Elfrink is vrijdagochtend met een update gekomen over de lappenmand van PSV en heeft positief nieuws voor de Eindhovense fans. De journalist van het Eindhovens Dagblad vertelt dat Armando Obispo na maanden zijn rentree maakt op het speelveld van De Herdgang. Ook André Ramalho, die tegen Rangers uitviel met een blessure, trainde mee.

Op 6 april eerder dit jaar werd duidelijk dat Obispo het restant van vorig seizoen moest missen wegens een knieblessure. De centrumverdediger onderging een operatie, waardoor hij niet meer in actie kwam voor PSV. Na een revalidatieperiode van zo'n vijf maanden keert de stopper dus terug op het trainingsveld van de Eindhovenaren.

Of trainer Peter Bosz nog perspectief ziet in Obispo, is nog maar de vraag. De jonge verdediger kreeg afgelopen seizoen mondjesmaat te maken met de nodige kritiek van de supporters en daarnaast is PSV nog altijd op zoek naar versterkingen. Eerder zocht de club uit de Lichtstad contact met Anderlecht over verdediger Zeno Debast, maar die transfer lijkt niet door te gaan.

Ramalho

Iemand die ook veel kritiek te voorduren krijgt is Ramalho. De Braziliaanse verdediger is al enkele wedstrijden door de mand gevallen bij PSV en zelfs Bosz lijkt het niet meer te zien zitten in hem. Tegen Rangers werd Ramalho toch opgesteld, maar moest hij het veld verlaten wegens een blessure. Het lijkt erop dat die blessure meevalt, aangezien de 31-jarige stopper vrijdagochtend volledig heeft meegetraind. Ook jongeling Jason van Duiven trainde mee met de hoofdmacht.