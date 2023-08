Rik Elfrink komt met slecht nieuws over PSV-target: 'Ik hoor dat het heel lastig is'

Rik Elfrink beantwoordde donderdagavond op X enkele vragen over de transferperikelen rondom Johan Bakayoko. In de reacties van een bericht over de Belgische aanvaller, wordt gevraagd naar wat de stand van zaken is tussen PSV en Zeno Debast. De verdediger van Anderlecht werd een tijdje geleden genoemd bij de Eindhovenaren, maar Elfrink heeft een hard hoofd in een definitieve transfer.

Een nieuwsgierige supporter vroeg zich af wat de stand van zaken is rondom Debast, waarna de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad met een voor PSV vervelend antwoord komt. “Ik hoor dat het heel lastig is en bovendien moet er eerst geld zijn. Laten we deze week nog even afwachten en volgende week zaterdag conclusies trekken, want er kan en gaat echt nog van alles gebeuren verwacht ik.”

Elfrink benoemd het aspect dat er eerst geld moet zijn bij PSV. De Eindhovenaren zouden, als ze willen, een flink bedrag kunnen incasseren zodra het Johan Bakayoko verkoopt. Premier League-club Burnley heeft al langere tijd belangstelling in de aanvaller en deed onlangs zelfs een tweede officiële bieding. Fabrizio Romano meldde dat een bod van tussen de twintig en 25 miljoen euro werd afgewezen door Earnest Stewart en co.

Vervolgens gaat Elfrink in op de perikelen rondom de rechtervleugelspeler. “Reken er eigenlijk op dat PSV pas rond een bedrag van dertig tot 35 miljoen euro wil gaan nadenken over een transfer van Bakayoko. En nadenken is nog geen verkopen. Én er moet dan wel een vervanger kunnen komen”, schrijft de journalist op X.