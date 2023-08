Groots onthaal voor Mohamed Ihattaren op vliegveld van Samsun

Mohamed Ihattaren is op feestelijke wijze onthaald op het vliegveld van Samsun. De aanvaller kwam dinsdagavond aan bij zijn nieuwe club, waar hij een vierjarig contract kan tekenen. Supporters wachtten hem op en zongen Ihattaren toe.

Ihattaren, die bij aankomst een sjaal van zijn nieuwe club droeg, moet nog wel de medische keuring doorstaan. Als die geen problemen oplevert, verbindt hij zich tot medio 2027 aan de club uit de Süper Lig. Hij is transfervrij na de ontbinding van zijn contract bij Juventus.

