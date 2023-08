Hans Kraay junior vreest: 'Quilindschy, je gaat ons toch niet vertellen dat...'

Quilindschy Hartman houdt zich op de vlakte over zijn toekomst. De linksback van Feyenoord wordt in verband gebracht met drie clubs uit de Premier League: West Ham United, Burnley en Brighton & Hove Albion zouden allemaal gecharmeerd zijn van Hartman.

Hans Kraay junior van ESPN vroeg Hartman na de verloren wedstrijd tegen PSV (0-1) naar zijn toekomst. "Je gaat ons toch niet vertellen dat je…", zei Kraay junior. "Dat ik? Dat ga ik niet vertellen, nee", antwoordde Hartman met een glimlach. "Nu baal ik vooral dat we vorig jaar verloren hebben", vervolgde de jeugdexponent.

"Alleen, een jaar geleden stond ik nog op Woudestein bij Excelsior. Dan is het gek om nu al over de Premier League te praten. Je ziet het, als je jong bent en je doet het goed, dan komen ze. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en we gaan zien wat er gaat gebeuren."

Na afloop van het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal heerste een sombere stemming in de kleedkamer, zei Hartman verder. "Je verliest een prijs, dat is niet leuk. Aan de andere kant: PSV heeft echt stappen gemaakt. Dat zie je aan alles. Ik vond ze goed spelen. Het was een goede les voor ons. Nu is het aan ons om ook een stap te maken."