Harry Kane gespot in München en verraadt met brede glimlach dat transfer rond is

Het is een kwestie van tijd voordat Harry Kane zich speler van Bayern München mag noemen. De spits van Tottenham Hotspur lijkt na jaren eindelijk beloond te worden met een fraaie transfer. Op social media gaan er beelden rond van de Engelsman die gespot is in Duitsland, waar hij ieder moment medisch gekeurd gaat worden. Hierna zal Der Rekordmeister hoogstwaarschijnlijk wereldkundig gaan maken.

Zo lijkt er een einde te komen aan de slepende transfersoap rondom Kane en de Duitse grootmacht. De ervaren Engelse spits had naar verluidt donderdag al een akkoord, maar twijfelde toen zelf over een overstap. Vervolgens leek Kane overstag, maar werd zijn vlucht naar München uitgesteld door Tottenham wegens enkele aanvullende voorwaarden, meldde Fabrizio Romano.

Door de beelden die vrijdagavond rondgaan op onder meer X (eerder bekend als Twitter) lijkt het echter een kwestie van tijd voordat de transfer officieel wordt gemaakt. De Engelsman is gespot in de auto en op de plek waar hij medisch gekeurd gaat worden. Op andere beelden verschijnt Kane in beeld terwijl hij de trap op loopt naar, waarschijnlijk, de ruimte waar hij de laatste tests gaat afleggen. De brede glimlach die Kane op zijn gezicht tovert nadat hij de camera ziet spreekt boekdelen.

Kane gaat voor een bedrag van circa honderd miljoen euro overkomen van Tottenham en wordt daarmee de duurste aankoop ooit van Bayern München. Die titel wordt nu nog gedragen door Theo Hernandez, die een aantal zomers geleden voor een bedrag van tachtig miljoen euro overkwam van AC Milan.