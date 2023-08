Harry Kane kan morgen (!) al debuteren voor Bayern München; familie wilde eigenlijk meer geld

Harry Kane lijkt op weg naar Bayern München. De spits van Tottenham Hotspur twijfelde of hij de overstap wilde maken, maar volgens berichtgeving in Duitsland is zijn komst inmiddels zeer waarschijnlijk.

Volgens berichtgeving van journalist Florian Plettenberg is de medische keuring gepland voor deze vrijdag. Kane kan daarna een contract tot medio 2027 signeren in München. Als de keuring goed verloopt, wil hij zelf zaterdag al zijn debuut maken in de wedstrijd tegen RB Leipzig om de Supercup.

De aanvankelijke twijfel van Kane om naar Bayern te gaan had financiële redenen, schrijft L'Équipe. De familie van Kane zou 'erg betrokken' zijn in de gesprekken en is van mening dat Kane een hogere tekenbonus zou moeten krijgen. Ze willen dat die bonus even hoog is als het bedrag dat Kane zou krijgen als hij volgend jaar transfervrij zou overstappen. Transfervrije spelers kunnen vaak op een hogere tekenbonus, omdat clubs geen transfersom hoeven te betalen.

Het is onbekend welk bedrag Kane als tekenbonus zal krijgen. Zijn club Tottenham lijkt meer dan honderd miljoen euro voor hem te ontvangen. Donderdag bereikten Bayern en Tottenham een akkoord over een transfer. Hij wordt daarmee de duurste aankoop uit de geschiedenis van Bayern en verpulvert het huidige record van Lucas Hernández, die een aantal zomers geleden voor 80 miljoen euro de overstap maakte van Atlético Madrid.

Als de laatste plooien zijn gladgestreken, mag Kane zich officieel speler van Bayern München noemen. Daarmee heeft de Duitse grootmacht ruim een jaar na het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona eindelijk weer een superspits in de gelederen.