‘Het beleid bij FC Utrecht moet drastisch op de schop’

FC Utrecht is historisch slecht begonnen aan het seizoen. De Domstedelingen staan met nul punten en nul gescoorde doelpunten in de kelder van de Eredivisie. Ondanks dat er nog geen degradatiegevaar is voor FC Utrecht, is Michael Silberbauer ontslagen. Het beleid van FC Utrecht is al jaren niet zo stabiel als ze zouden willen. In een video hebben podcasthost Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk over de werkwijze van de FC.

