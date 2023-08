'Hij krijgt een 9, grote kanshebber als vervanger van Johan Derksen'

Na zes weken van De Oranjezomer trekt tv-kenner Victor Vlam de conclusie dat Jack van Gelder de beste sidekick was. In de laatste week van het programma zat Van Gelder vijf dagen aan het hoofd van de tafel. Volgens Vlam heeft Van Gelder aangetoond de beste 'vervanger van Johan Derksen' te zijn.

"Ja, die eerste week met Eus als tafelgast, daar was gewoon geen chemie mee. Maar met Jack van Gelder was er echt hele goede chemie. Dat werkte echt fantastisch. Ik dacht van tevoren dat het echt verschrikkelijk zou zijn", zegt Vlam in de podcast De Communicado's. "Ik vond het echt ook geweldig om naar te kijken. En dat komt omdat Hélène Hendriks en Jack een chemie hebben die een beetje lijkt op die van een vader en een dochter. Zij zit constant plaagstootjes uit te delen waar hij dan soms een beetje als een soort van oude brombeer op reageert."

Ook 'qua profiel' lijkt Van Gelder het meest op Derksen - ze zijn allebei 'vrij dominant' aan tafel en zitten wat meer in de 'rechts-populistische hoek'. "Ik denk dat hij best wel een grote kanshebber is om de vaste vervanger te worden voor Johan Derksen. Er komt een druk jaar aan. Eigenlijk wat Hélène en Jack hebben bewezen is dat zij een bijna volwaardige vervanger kunnen neerzetten voor Vandaag Inside."

De andere sidekicks waren Özcan Akyol, Rutger Castricum, Fidan Ekiz en Youri Mulder. "Ik heb Eus een 5 gegeven, ik heb Rutger Castricum een 8 gegeven. Ik ga hier zelfs overheen. Ik ga zomaar Jack van Gelder een 9 geven als de inval-Johan Derksen. Een 9 krijgt hij als eindcijfer, dus dat is hartstikke mooi." Derksen liet zelf in een video op KIJK.nl al weten dat hij Van Gelder 'goed kan hebben'. En: "Rutger is een favorietje van me. Die lacht ook altijd om mijn grapjes, dus die moeten we erbij houden."