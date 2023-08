Hugo Borst bekritiseert keuze van Maurice Steijn live op tv; trainer van Ajax reageert meteen

Hugo Borst begrijpt weinig van de keuze van Maurice Steijn om Steven Bergwijn aanvoerder van Ajax te maken. Tijdens een interview op ESPN gaf Borst vanuit de studio zijn mening over het aanvoerderschap van Bergwijn en reageerde Steijn rechtstreeks.

Terwijl Hans Kraay junior het interview deed met Steijn, voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo, vroeg Kraay junior aan Borst of Borst vanuit de studio nog iets toe te voegen had. "Ik zal hem er nu niet mee lastigvallen, maar de aanvoerder, dat had ik toch even anders gedaan", antwoordde Borst. Hij zei eerder op de avond al dat 'iedereen' een betere keuze was geweest dan Bergwijn.

"Ik snap dat dat beeld leeft, niet alleen bij Hugo", antwoordde Steijn vanuit de Johan Cruijff ArenA. "Stevie is niet iemand die verbaal het voortouw neemt, maar wel iemand die in het veld het verschil kan maken. Dat kan ook een aanvoerder zijn. Ik denk dat hij heel erg in deze rol kan gaan groeien. Hij heeft de juiste leeftijd, is een jongen van de club, een jongen uit Amsterdam, international, normaal gesproken is hij een vaste waarde. Dat weeg je allemaal af. Dan kom je bij hem uit."

"Ik had vorig jaar bij Sparta ook twee aanvoerders, dat weet Hugo ook. Auassar was verbaal de aanvoerder en De Guzman was de aanvoerder op het veld, die de bal wilde. Daar hoop ik op bij Stevie", lichtte Steijn toe.

Overigens sprak ook Marciano Vink zich in de studio uit over het aanvoerderschap van Bergwijn. De voormalig verdedigende middenvelder van Ajax toonde meer begrip voor de keuze. "Je hoeft niet altijd een aanvoerdersband om te hebben om aanvoerder te zijn. Ik denk dat Steven Berghuis ook een type is dat aanvoerder zou kunnen zijn", zei hij. "Bergwijn is van alle spelers waarschijnlijk de eerste die op het formulier staat en gaat spelen. Dan zoek je toch naar een verlengstuk van de trainer, een Nederlandse jongen. Het is misschien ook een push van de trainer: laat het maar zien."