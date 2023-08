Ihattaren maakt transfer en krijgt advies: 'Geen posts op Instagram meer, verras ons'

Mohamed Ihattaren gaat voor een terugkeer als prof. Dinsdagavond maakt Samsunspor melding van een akkoord over een vierjarig contract met Ihattaren. Het nieuws is een verrassing en volgt vijf dagen na zijn contractontbinding bij Juventus. In de nieuwste FCUpdate Podcast, die dinsdagochtend is opgenomen, werd de toekomst van Ihattaren al besproken door presentator Mounir Boualin en hoofdredacteur Dominic Mostert.

