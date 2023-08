'Ik vind het echt een hele grote schande en ik vind inderdaad dat de NOS hier op een verkeerde manier mee omgaat'

Als het aan Victor Vlam ligt, dan stopt de NOS helemaal met Studio Voetbal. De mediadeskundige is van mening dat de omroep niet voldoende heeft ingegrepen na de opmerkelijke uitspraken van Pierre van Hooijdonk afgelopen zondag. De voormalig Oranje-international beschuldigde Ajax-trainer Maurice Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende makelaars’ tijdens zijn periode als hoofdtrainer van NAC Breda.

Steijn eiste via zijn advocaat een rectificatie van de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en Feyenoord. Van Hooijdonk liet in eerste instantie niets van zich horen. Pas nadat de deadline - woensdagmiddag om 12.00 uur - was verstreken en duidelijk werd dat Steijn en zijn advocaat een kort geding zouden aanspannen, kwam er een rectificatie op de site van de NOS. De omroep had kort daarvoor bekendgemaakt dat Van Hooijdonk voorlopig niet te zien zal zijn in Studio Voetbal.

Maar Vlam vindt dat niet voldoende. “Het is iets wat al heel lang voortduurt, want in dat programma Studio Voetbal zit Van Hooijdonk bijna wekelijks af te geven op Steijn”, zegt Vlam in het programma Mischa op NPO Radio 1. “Ik vind het echt een hele grote schande en ik vind inderdaad dat de NOS hier op de verkeerde manier mee omgaat. Maar het geeft voor mij misschien ook wel aan: moet de NOS eigenlijk wel een praatprogramma over voetbal produceren? Is dat een taak van de NOS of misschien meer van een ledenomroep?”

Vlam denkt dat de NOS er goed aan doet om Studio Voetbal een ander podium te bieden. “Je zou ook kunnen zeggen AvroTros bijvoorbeeld. Deze omroep zou dat veel beter kunnen. Net zoals dat ook de omroepen zijn die talkshows maken.” Vlam wil daarmee meningen loskoppelen van de NOS. “Ik bedoel: de NOS doet nieuws en sport, dus verslaggeving van sport begrijp ik. Maar het praten over voetbalwedstrijden is net zoals het praten over nieuws in Op1. Dat wordt ook niet door de NOS verzorgd. Ik denk dat het al makkelijker zou zijn als het losgekoppeld wordt van de NOS, want ik denk ook dat dit eigenlijk heel negatief afstraalt op de NOS.”

