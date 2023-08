Jack van Gelder en Khalid Kasem hebben nieuwe theorie over transfer Mohamed Ihattaren

Waardoor is de komst van Mohamed Ihattaren bij Samsunspor in het water gevallen? Het is nog altijd onduidelijk. De aanvaller was akkoord over een vierjarig contract, maar deed volgens de club 'onaanvaardbare verzoeken' en de gemaakte afspraken wijzigen. Bij De Oranjezomer delen Jack van Gelder en advocaat Khalid Kasem hun theorie.

"Ik denk dat er een soort prestatiecontract aangeboden is. 'Als je zoveel wedstrijden speelt, wordt het verlengd met een jaar.' Hij zal misschien gezegd hebben: 'Nee, ik wil gewoon voor vier jaar vastliggen'", speculeert Kasem in het praatprogramma.

Artikel gaat verder onder video

Chris Woerts denkt daar heel anders over. "Nee joh. Als je naar Turkije gaat voor een contract, dan is het allemaal in kannen en kruiken. Dan hoef je alleen nog de medische keuring te doorstaan en word je gepresenteerd. Er is gewoon iets anders gebeurd. Hij is gewoon niet fit genoeg."

Van Gelder kan zich echter wel voorstellen dat de theorie van Kasem klopt. "Wat jij terecht zegt: no cure, no pay. Als je niet speelt, dan krijg je niet betaald. En als je wel gaat spelen, dan krijg je een heleboel geld." Van Gelder verwacht niet dat Ihattaren er ooit nog bovenop komt. "Dit komt nooit meer goed." Woerts deelt zie mening: "Hij is net zo dik als Wesley Sneijder. Dat wordt helemaal niks meer met Ihattaren, die kun je afschrijven."

Bekijk de video uit De Oranjezomer hieronder.