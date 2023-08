Jan Boskamp geeft toe: 'Persoonlijk hoop ik dat hij naar Ajax gaat'

Jan Boskamp hoopt dat Wesley Sneijder aan de slag gaat als assistent-trainer bij Ajax. Sneijder sprak al met Ajax over een rol in de technische staf van Maurice Steijn, al heeft hij aangegeven nog niet zeker te weten of hij dat wil.

Boskamp en Sneijder analyseren de Champions League op tv en zitten soms ook samen bij Veronica Offside. Volgens de clubicoon van Feyenoord heeft Sneijder veel te bieden bij Ajax. "We hebben een hele toffe groep. Even kijken wat Wes gaat doen, ik weet niet of hij naar zijn club gaat. Persoonlijk hoop ik dat hij naar Ajax gaat, die gozer heeft zóveel verstand van voetbal", zegt Boskamp in een item van Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De F-Side was aanvankelijk fervent tegenstander van de terugkeer van Sneijder, maar draaide bij na een gesprek met de oud-international. "Bepaalde supporters hebben lopen zeiken, maar hij is gewoon puur Ajacied. Net als ik een Feyenoorder ben, is hij een Ajacied. Maar als ze als een krentenbol spelen dan zegt hij dat ook, dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen."

YouTube: 'Sneijder moet lekker analist blijven'

"Hij heeft geloof ik 150 keer voor de nationale ploeg gespeeld (134 keer, red.). En zijn uitstraling, als hij wat zegt op tv dan staat het de volgende dag in de kranten. Iedereen hangt aan zijn lippen. Het is echt een heel goed ventje", concludeert Boskamp.