Jay Gorter onthult wat hij tegen de scheidsrechter zei voorafgaand aan de strafschop van Ludogorets

Jay Gorter was donderdagavond een van de uitblinkers bij Ajax op bezoek bij Ludogorets. De Bulgaren kregen vooral in de tweede helft een aantal serieuze mogelijkheden, maar de doelman lag meermaals in de goede hoek. Op de strafschop van Olivier Verdon had hij echter geen antwoord. Vanaf de tribune werd er met een laserpen in Gorter zijn gezicht geschenen, maar daarvan kon hij ‘stiekem’ wel genieten.

Het is een enerverende seizoensstart voor Gorter. De jonge doelman stond in eerste instantie op de nominatie om al dan niet tijdelijk te vertrekken bij Ajax, maar is door de blessure van Geronimo Rulli prompt de eerste doelman van Maurice Steijn. Gorter kon afgelopen zaterdag niet voorkomen dat Ajax op bezoek bij Excelsior twee punten liet liggen, maar was donderdagavond op bezoek bij Ludogorets in de tweede helft belangrijk met een aantal uitstekende reddingen.

Een clean sheet zat er echter niet in. Ludogorets kreeg na een ongelukkige handsbal van Jorrel Hato de kans om vanaf de stip iets terug te doen en die liet Verdon niet liggen. Vanaf de tribune werd er alles aan gedaan om het Gorter zo lastig mogelijk te maken de strafschop tegen te houden. “Ik zei tegen de scheidsrechter dat ik wat lasers in mijn gezicht kreeg en dat we diegene moesten vinden”, vertelde Gorter na afloop tegen het clubkanaal. “Dat is misschien ook een mental game voor de nemer, die dan even moet wachten. Uiteindelijk schoot hij hem goed in.”

Gorter heeft niet overwogen om weg te lopen. “Ik zou niet weggaan voor een laser. Daar hebben we stewards voor toch?”, klinkt het namens de doelman, die terecht de vraag kreeg dat het ook een mentaal spelletje voor hem is. “Zeker. Het is altijd lastig, maar het zijn stiekem ook wel mooie dingen. Ik kan hier ook wel van genieten, dus ik ben er niet de moeilijkste in. Ik ben ook iemand die graag uitdaagt.”