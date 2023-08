Kenneth Perez tipt FC Twente: maak werk van teleurstellende Feyenoord-aankoop

Het is de vraag of Javairô Dilrosun over een paar dagen nog voor Feyenoord speelt. De 25-jarige aanvaller heeft momenteel weinig uitzicht op speeltijd, waardoor de analisten van Voetbalpraat speculeren over een vertrek.

Presentator Wouter Bouwman oppert een deal met FC Twente, de club van zijn oud-ESPN-collega Arnold Bruggink. "Dat zou wel een goede optie kunnen zijn. Een huurconstructie, denk ik dan", antwoordt Kenneth Perez in de uitzending. "Ik zou eerder die van Heerenveen nemen, Osame Sahraoui. Maar die kost wel meer."

Feyenoord-watcher Mikos Gouka betwijfelt of Dilrosun er goed aan doet om zich te laten verhuren aan een andere Eredivisie-club. De buitenspeler speelde dit seizoen pas twee minuten in de Eredivisie; vorig seizoen kwam hij tot 31 wedstrijden en 5 doelputnen in de Eredivisie, nadat hij overkwam van Hertha BSC. Een terugkeer naar het buitenland volgens Gouka een betere optie zijn.

"Als hij echt niet aan bod komt, is het voor hem denk ik beter om uit de Eredivisie te vertrekken", zegt de journalist van het Algemeen Dagblad. "Het is een speler die eigenlijk alles heeft en hij zou in de Eredivisie een attractie moeten zijn. Maar in De Kuip is het gewoon geen match. Je voelt dat hij vertrouwen mist en dat er snel gemord wordt."