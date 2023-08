Kieft adviseert Ajax: 'Als deze vijf spelers de sfeer verzieken, moet je afscheid nemen'

De onvrede 'druipt ervan af' bij Ajax, schrijft Wim Kieft in zijn column voor De Telegraaf. De voormalig spits van Ajax raadt de club aan om de onvrede bij meerdere spelers goed in de gaten te houden en desnoods over te gaan tot uitgaande transfers.

"Je voelt dat spelers het zinkende schip willen verlaten. Kijk en luister naar jongens als Gerónimo Rulli, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Edson Alvarez of Mohammed Kudus", somt Kieft op. "Kwalitatief houdt trainer Maurice Steijn ze graag bij de selectie, maar als ze met hun hoofd elders zitten en de sfeer verzieken, kun je beter snel afscheid van ze nemen."

FCUpdate Podcast | Over Steven Bergwijn, Lutsharel Geertruida en de opvolger van Xavi Simons

De speler die zijn zorgen het meest publiekelijk uitsprak, is Berghuis. Die liet in meerdere interviews weten bezorgd te zijn over de kwaliteit van de selectie en de ontwikkelingen bij de club. Over het vertrek van Dusan Tadic zei Berghuis bijvoorbeeld: "Het is nogal een signaal als zo’n belangrijke speler de aanvoerdersband afdoet, het shirt met nummer 10 neerlegt, het shirt van zijn droomclub, en de deur achter zich dichttrekt. Hij was onze absolute leider, een geweldige captain. Het was een grote klap voor ons."

Dat er zo'n exodus zou plaatsvinden in een periode van twee jaar, had Berghuis niet verwacht. "Wie had dat kunnen bedenken? Ik ben blij in Amsterdam, de familie ook. We willen zo lang mogelijk blijven. Maar ik wil niet nog zo’n seizoen als het vorige", zei Berghuis tegen het Algemeen Dagblad.