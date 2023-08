Leeds United-trainer bevestigt hoopvol detail over Luis Sinisterra en geeft Feyenoord-fans extra hoop

Luis Sinisterra traint voorlopig niet mee met de selectie van Leeds United. De Colombiaan kan zich volgens trainer Daniel Farke ‘niet volledig concentreren op het voetbal’. Dat meldde de oefenmeester op een persmoment van de Engelse club. Farke bevestigde eveneens dat Sinisterra beschikt over een ontsnappingsclausule in zijn contract, en dat biedt mogelijk goed nieuws voor Feyenoord.

Maandag werd bekend dat Feyenoord wil stunten met een sensationele terugkeer van Sinisterra. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl weet dat de Rotterdamse club ‘direct contact’ heeft met Leeds. De kampioen van het afgelopen Eredivisieseizoen probeert sinds afgelopen weekend om de Colombiaanse buitenspeler te overtuigen om terug te keren naar Rotterdam-Zuid.

Artikel gaat verder onder video

Sinisterra tekende vorige zomer een contract bij Leeds, waar hij in zijn eerste seizoen degradeerde uit de Premier League. Om die reden kan de buitenspeler voor een gelimiteerde transfersom alweer vertrekken uit Engeland, zo bevestigde Farke. “Hij heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract en juridisch gezien is er nog onduidelijkheid over de formulering daarvan”, begint de Duitse oefenmeester.

“Wij willen in juridisch opzicht eerst duidelijkheid, waardoor hij voorlopig niet meetraint met de groep”, gaat Farke verder. Feyenoord verkocht Sinisterra vorige zomer voor een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro. Het is onduidelijk wat het prijskaartje van de ontsnappingsclausule nu is. Daarbij is het ook nog maar de vraag óf de Rotterdammers kunnen voldoen aan dit bedrag. 1908.nl meldde dat Feyenoord in eerste instantie inzette op een huurdeal. Leeds zou de Colombiaan echter liever verkopen.