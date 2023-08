Lionel Messi geeft nieuwe masterclass en doet iets wat hij nog niet eerder deed bij Inter Miami

Er staat geen maat op Lionel Messi in de Verenigde Staten. De Argentijnse aanvaller heeft ook in zijn vierde officiële wedstrijd voor Inter Miami zijn klasse getoond. In de achtste finale tegen FC Dallas deed hij iets wat hij nog niet eerder deed.

Na het winnende doelpunt tegen Cruz Azul (2-1) bij zijn debuut, zijn twee goals en een assist tegen Atalanta United (4-0) en twee treffers tegen Orlando City (3-1) was Messi zondagnacht twee keer trefzeker voor Inter Miami. Zijn eerste maakte hij al in de zesde minuut, op aangeven van Jordi Alba.

Inter Miami kreeg het na de 0-1 moeilijk en keek halverwege de tweede helft tegen een 4-2 achterstand aan. Nadat Marco Farfan met een eigen goal per ongeluk de aansluitingstreffer maakte, knalde Messi vanuit een vrije trap vijf minuten voor tijd de 4-4 tegen de touwen. Het was de eerste keer dat Inter Miami zich met Messi terugknokte van een achterstand.

HE DID IT AGAIN. 🤯



LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

In de daaropvolgende penaltyserie kwam Inter Miami als winnaar naar bovendrijven. Messi nam zijn verantwoordelijkheid door de eerste penalty te nemen en raak te schieten. Ook Sergio Busquets maakte geen fout vanaf elf meter. Komende vrijdag komt Inter Miami in actie in de kwartfinale tegen een nog onbekende tegenstander.