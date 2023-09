Live: Feyenoord tegenover Atlético Madrid, PSV heeft perspectief

Donderdagavond wordt vanaf 18.00 uur geloot voor de groepsfase van de Champions League. Met Feyenoord en PSV vaardigt Nederland twee deelnemers af. De loting is live te volgen via dit artikel, waarin de verschillende groepen voortdurend aangevuld zullen worden.



18.52: Antwerp FC gaat naar FC Barcelona.

18.51: Feyenoord treft Atlético Madrid, SS Lazio en Celtic!

18.50: PSV treft Sevilla, Arsenal en RC Lens! Stevig, maar wel met perspectief.

18.49: Union Berlin debuteert in het miljardenbal tegen Napoli, Real Madrid en SC Braga.

18.47: Groep F lijkt de Poules des Doods: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United

18.46: Real Sociedad gaat naar Groep D. Benfica, Internazionale & Salzburg.

18.43: De eerste drie potten zijn gedaan. Op naar de laatste ploegen.

LIVE: Loting groepsfase Champions League:

Groep A: Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray

Groep B: Sevilla, Arsenal, PSV, RC Lens

Groep C: Napoli, Real Madrid, SC Braga, Union Berlin

Groep D: Benfica, Internazionale, Salzburg, Real Sociedad

Groep E: Feyenoord, Atlético Madrid, SS Lazio, Celtic

Groep F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United

Groep G: Manchester City, RB Leipzig, Rode Ster Belgrado, Young Boys

Groep H: FC Barcelona, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp FC

Hoe zien de resterende potten eruit?

Pot 4: Real Sociedad (Spanje), Galatasaray (Turkije), Celtic (Schotland), Newcastle United (Engeland), Union Berlin (Duitsland), RC Lens (Frankrijk), Young Boys (Zwitserland), Antwerp FC (België)



18.42: Feyenoord staat weer tegenover SS Lazio! Niet de makkelijkste poule, en riskant met de supporters. Maar sportief wel interessant.

18.39: PSV treft Sevilla en Arsenal in Groep B! Een leuk weerzien voor Luuk de Jong.

18.37: Het Shakhtar Donetsk van Patrick van Leeuwen treft FC Barcelona en FC Porto in Groep H.

18.36: Er zit zowaar vaart in de loting. Want we gaan al verder met Pot 3!

18.34: We zijn halverwege. Feyenoord treft Atlético Madrid, Ten Hag heeft een zware kluif. Voor PSV zou poule D aardig zijn. Ook H en G bieden enige opties.

18.32: Erik ten Hag treft Bayern München. Een zware dobber.

18.31: Feyenoord treft Atlético Madrid uit Pot 2.

18.29: We beginnen aan Pot 2: Borussia Dortmund komt bij Paris Saint-Germain. Daardoor weet Feyenoord dat het Erik ten Hag niet zo treffen. Ingewikkeld, maar dat heeft met allerlei regels te maken.



18.25: Feyenoord komt in Groep E!

18.22: De eerste ploegen komen zometeen uit de balletjes! De ploegen worden verdeeld over de groepen. Daarna volgt er een prijsuitreiking en daarna pas de andere potten. Het duurt even, maar de eerste bal is getrokken. En dat is Bayern München!



18.19 uur: We krijgen uitleg over de loting. (wie, wie niet kan treffen. Speelavond etc.) Maar Giorgio Marchetti is op het podium verschenen, dus wie weet, gaan we toch snel loten.

18.14 uur: Eric Abidal en Joe Cole staan op het podium. Zij gaan helpen met het trekken van de balletjes en zijn ambassadeurs van de loting.

18.10 uur: De eerste filmpjes met terugblikken zijn ook de revue gepasseerd. Mooie beelden, voor voor Manchester City-fans.

18.07 uur: De loting is begonnen. We hebben de eerste muzikale bijdrage overleefd. Maar voor de eerste bal getrokken wordt, dat zal nog wel even duren.

17.00 uur: Feyenoord zit als kampioen van Nederland in Pot 1; PSV in Pot 3. Feyenoord zal dus tegenstanders krijgen uit Pot 2, 3 en 4 en PSV zal tegenstanders krijgen uit Pot 1, 2 en 4. Clubs uit hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in de groepsfase.