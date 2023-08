Loting play-offs Champions League: dit zijn de mogelijke tegenstanders van PSV en hier volg je de loting live

PSV moet zich weliswaar nog plaatsen voor de play-offs voor de Champions League, maar krijgt deze maandag al meer te weten over de mogelijke tegenstander in het laatste voorportaal. Hier vind je alles wat je moet weten over de loting.

De loting voor de derde voorronde vindt plaats in het Zwitserse Nyon en begint om 12.00 uur. PSV heeft bij de loting geen geplaatste status en treft daardoor een van de clubs uit Pot 1.

PSV wordt gekoppeld aan de winnaar van Rangers - Servette of Sporting Braga - Backa Topola. Om de play-offs te spelen, moet de ploeg van trainer Peter Bosz eerst het tweeluik met Sturm Graz in de derde voorronde overleven.

De eerste wedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League wordt op 22 of 23 augustus gespeeld. De return volgt een week later, op 29 of 30 augustus. Mocht de ploeg van Peter Bosz in de derde voorronde of de play-offs van de Champions League stranden, dan komt PSV dit seizoen uit in de Europa League.

De loting is live te volgen via UEFA TV.